Definitywny koniec "kopiuchów". Rząd nie ustaje w boju o czyste powietrze

Nadszedł koniec stosowania pozaklasowych kotłów na węgiel. Od 1 lipca obowiązuje całkowity zakaz stosowania szkodliwych technologii.



Nowe przepisy wprowadziły zakaz produkcji kotłów na paliwa stałe klasy niższej niż 5. Kotły niższej klasy wyprodukowane przed 1 października 2017 r. można było sprzedawać właśnie do dziś, do 1 lipca 2018 roku.



Regulacja ta jest jednym z elementów rządowego programu „Czyste powietrze”. Rozporządzenie wprowadza do polskiego porządku prawnego restrykcyjne wymagania dla kotłów na paliwo stałe.



Rozwiązania te dotyczą kotłów od 0 do 500 kW, czyli tych używanych w gospodarstwach domowych oraz małych i średnich zakładach.



Po pierwszych miesiącach obowiązywania nowych przepisów pojawiły się głosy o problemach ze stosowaniem niektórych jego przepisów. Dotyczą one - jak określa resort przedsiębiorczości i technologii - " prowadzenia działalności gospodarczej przez producentów kotłów na paliwo stałe". Chodzi o przypadki nielegalnego handlu "kopciuchami".



Dlatego resort zaproponował nowelizację rozporządzenia, co – wspólnie z innymi planowanymi regulacjami, powinno doprowadzić do uszczelnienia systemu wymagań dla kotłów na paliwo stałe.



Jak czytamy w uzasadnieniu nowelizacji rozporządzenia, przygotowanej przez MPiT, "dotychczas wymagania dotyczyły kotłów wprowadzanych do obrotu i wprowadzanych do użytkowania. Zmiana polega na ograniczeniu zakresu rozporządzenia do wprowadzania kotłów do obrotu. W obecnym porządku prawnym istnieją przepisy sankcyjne dot. wprowadzania na rynek, natomiast nie ma przepisów sankcjonujących wprowadzanie do użytkowania."



- Chcemy wyeliminować tzw. kopciuchy, bo to właśnie one zatruwają powietrze, a tym samym zagrażają zdrowiu i życiu ludzkiemu - mówi cytowana przez IAR minister przedsiębiorczości i technologii - Jadwiga Emilewicz, która dodaje, że złe praktyki będą eliminowane przez kontrole handlowe.



Projekt nowelizacji znajduje się w konsultacjach publicznych, tym samym możliwe wciąż jest, że uszczelnione przepisy będą obowiązywać jeszcze przed sezonem grzewczym.

Pozaklasowe kotły na węgiel to te, niespełniające odpowiednich standardów emisyjnych. Właśnie one przyczyniały się w największym stopniu do zanieczyszczania powietrza i smogu.