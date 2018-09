Dalkia Polska planuje trzykrotny wzrost obrotów - mówi Thierry Deschaux

Polska zrobiła ogromne postępy w redukcji emisji CO2, ale nadal na 1000 dolarów PKB w Polsce przypada ok. 297 kg emisji CO2, przy średniej unijnej 170 kg CO2 na 1000 dolarów PKB. Polskę dzieli zatem ok. 30 proc. od osiągnięcia średniej unijnej, a to oznacza, że w obszarze zmian miksu paliwowego i efektywności energetycznej jest ciągle dużo do zrobienia. Dalkia ma kompetencje do tego, żeby modernizować szeroko rozumianą energetykę i chcemy to robić we współpracy z lokalnymi partnerami w Polsce – mówi Thierry Deschaux, dyrektor generalny energetycznej grupy Dalkia w Polsce.

Od 19 września 2018 roku wszystkie firmy grupy DK Energy będą działać pod marką Dalkia; rebranding, jak mówi Deschaux, dokonywany jest w celu wzmocnienia pozycji rynkowej i wizerunkowej grupy

Thierry Deschaux informuje, że w "krótkim terminie" Dalkia Polska planuje 3-krotny wzrost obrotów; wskazuje, że Polska jest postrzegana jako rynek strategiczny dla dalszego rozwoju Dalkii w Europie

Plan modernizacji ZEC Katowice, jak mówi Thierry Deschaux, powinien być gotowy w połowie 2019 roku; wskazuje m.in. , że grupa będzie chciała zwiększyć produkcję ciepła i energii elektrycznej z metanu we współpracy z PGG.

Zdaniem Deschaux koniunktura na rynku usług energetycznych ulegnie poprawie, bo ceny energii elektrycznej oraz koszty emisji CO2 rosną i te czynniki dadzą impuls do rozwoju usług poprawy efektywności energetycznej

Rola energetyki zawodowej w walce ze smogiem będzie przedmiotem jednej z debat, które zostaną przeprowadzone 28 września 2018 roku w ramach Nowy Przemysł Expo 2018 (26-28 września, Katowice).

Z powodu niedawnego zakupu dużych polskich aktywów EDF przez PGE mogło powstać wrażenie, że grupa EDF całkiem wycofała się z Polski, ale tak nie jest. Jaki biznes prowadzi teraz EDF w Polsce?



- Grupa EDF zaczęła inwestować w Polsce 20 lat temu i nadal jest obecna w Polsce poprzez EDF Energies Nouvelles (energetyka odnawialna), EDF Fenice (usługi dla Fiata). EDF jest także obecny w Polsce przez spółkę DK Energy Polska (usługi dla energetyki i m.in. produkcja ciepła), która należy do Dalkii, a ta do EDF. Patrząc wstecz, w lipcu 2014 r. Dalkia we Francji dołączyła do grupy EDF i jako lider usług energetycznych stała się kluczowym partnerem w transformacji energetycznej we Francji.



W 2014 r. Dalkia rozpoczęła ekspansję zagraniczną na rynek usług energetycznych, w pierwszej kolejności w Wielkiej Brytanii, Polsce, USA i Rosji. DK Energy Polska rozwija usługi energetyczne i efektywności energetycznej w Polsce. Mamy plany dalszego długoterminowego rozwoju w Polsce, a polski rynek usług energetycznych i efektywności energetycznej oferuje duży potencjał rozwoju dla grupy Dalkia na najbliższe lata. W celu wzmocnienia naszej pozycji rynkowej i wizerunkowej dokonujemy rebrandingu. Od 19 września 2018 roku wszystkie firmy grupy DK Energy, tj. ZEC Katowice i Matex Controls będą działać pod wspólną marką Dalkia.