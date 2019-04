Kandydat Wiosny do PE: polscy rolnicy są w stanie zaspokoić zapotrzebowanie na zieloną energię

Autor: PAP/bad

06-04-2019 10:32

Rolnictwo jest przygotowane do zaspokojenia zapotrzebowania na tzw. zieloną energię w Polsce - ocenił Sławomir Gromadzki, "dwójka" Wiosny na liście wyborczej do PE w okręgu obejmującym województwa: warmińsko-mazurskie i podlaskie.

Wiosna jest zainteresowana sprawami rolnictwa - zadeklarował Gromadzki w piątek na konferencji prasowej, zorganizowanej przy giełdzie rolno-towarowej w Białymstoku.

Gromadzki w przeszłości był radnym województwa podlaskiego, kierował też Podlaskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Szepietowie; obecnie prowadzi gospodarstwo rolne k. Kolna.

Jak mówił, głównym postulatem Wiosny dotyczącym rolnictwa będzie uznanie tzw. zielonej energii na obszarach wiejskich (w gospodarstwach rolnych) za produkcję rolną.

- Co oczywiście niesie ze sobą daleko idące ułatwienia w produkcji tej energii, jak również zapewnienie odpowiednich nakładów inwestycyjnych na produkcję energii zielonej - powiedział Gromadzki.



Kandydat do PE poparł postulat dotyczący odejścia w Polsce od produkcji energii z węgla. W ocenie Gromadzkiego, polskie rolnictwo ma potencjał produkcji energii odnawialnej na poziomie zapotrzebowania krajowego. - Pod warunkiem, że rząd jak i Unia Europejska, Komisja Europejska, zapewnią instrumenty finansowe i organizacyjne; my jako rolnicy jesteśmy do tego przygotowani - zapewnił Gromadzki.



Argumentował, że terenów wiejskich - które mogą być zagospodarowane np. pod farmy fotowoltaiczne czy wiatrowe - jest wystarczająco dużo, aby można tam było wyprodukować tyle zielonej energii, ile wymagają unijne przepisy, mówiące o udziale energii odnawialnej w całkowitym bilansie energetycznym.



W projekcie Wiosny, rolnik stawiający na produkcję takiej energii, nie musiałby prowadzić działalności gospodarczej, żeby sprzedawać nadwyżkę energii; nie będzie też konieczne wyłączanie z produkcji rolnej obszaru takiej działalności. - Bo uznamy tę produkcję za produkcję rolną - powiedział Gromadzki.



Wiosna chce też pełnej cyfryzacji i informatyzacji procesu zarządzania i kontroli w rolnictwie. - Uważamy, że ministerstwo rolnictwa i Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa powinny przygotować dla każdego rolnika indywidualny profil gospodarstwa rolnego, do którego będą generowane wszystkie decyzje administracyjne, sanitarne i weterynaryjne - dodał. W jego ocenie, z takiego profilu rolnik mógłby też zarządzać swoją działalnością.



Ugrupowanie postuluje też włączenie organizacji pozarządowych do procesu nadzoru i kontroli żywności, wraz ze służbami sanitarno-weterynaryjnymi.



Pytany, czy to program na wybory europejskie, czy raczej krajowe, Gromadzki powiedział, że te rozwiązania wymagają również unijnych rozwiązań prawnych. - Cała polityka rolna, w zasadzie całe prawodawstwo dotyczące rolnictwa, jest realizowane na szczeblu Unii Europejskiej. Dlatego te rozwiązania muszą być również wdrożone i będziemy je proponować w Parlamencie Europejskim i Komisji Europejskiej - dodał kandydat.



Sławomir Gromadzki ma drugie miejsce na liście Wiosny w okręgu obejmującym województwa: warmińsko-mazurskie i podlaskie. Jedynką jest Monika Falej - prawniczka, działaczka społeczna z Olsztyna.