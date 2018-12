Lądowe wiatraki na marginesie miksu energetycznego, a atom za węgiel brunatny?

Autor: wnp,pl (Ireneusz Chojnacki)

12-12-2018 12:32 | aktualizacja: 12-12-2018 12:33

Przedstawiony do konsultacji projekt polityki energetycznej Polski do roku 2040 (PEP) oznacza zwrot w kierunku źródeł niskoemisyjnych. Do najważniejszych kwestii należy też przyszłość węgla brunatnego. Wygląda na to, że intencją resortu energii jest zastąpienie go energetyką jądrową. Szef tego resortu będzie dziś prezentował projekt podczas posiedzenia Parlamentarnego Zespołu ds. Górnictwa i Energii. My pytamy o ocenę ekspertów.





12 grudnia zaplanowano w ramach Parlamentarnego Zespołu ds. Górnictwa i Energii dyskusję nad projektem "Polityki energetycznej Polski do roku 2040" z udziałem ministra energii.

Projekt polityki energetycznej Polski zakłada stopniową zmianę miksu energetycznego na coraz mniej węglowy; w latach 2018-2035 spodziewane jest wycofanie elektrowni węglowych mocy ok. 16,7 GW; w 2040 r. moc elektrowni gazowych miałaby sięgnąć prawie 10 GW.

Podana w PEP prognoza pokazuje spadek mocy zainstalowanej elektrowni na węgiel brunatny do ledwie 1,5 GW w 2040 roku; pomysłem na ich zastąpienie zdaje się być atom, to nie jest scenariusz bez ryzyka.

Niedosyt budzi prognoza tempa rozwoju fotowoltaiki w najbliższych latach; według prognozy lądowa energetyka wiatrowa miałaby już w 2035 roku znaleźć się na marginesie miksu energetycznego (2,1 GW), co budzi duże kontrowersje.

Przedstawiony przez resort energii do konsultacji projekt polityki energetycznej Polski do 2040 roku (PEP 2040) ma kilka wyraźnych rysów. Pierwszy z nich to stopniowy odwrót od węgla. Według przedstawionych prognoz udział energii elektrycznej produkowanej z węgla w produkcji prądu ogółem spada z ok. 78 proc. w 2020 roku do ok. 32 proc. w 2040 roku (węgiel kamienny i brunatny razem).



- Polityka dekarbonizacyjna UE wpływa negatywnie na koszt kapitału nowych inwestycji opartych o paliwa stałe, a także na jednostkowe koszty ich wytwarzania, przez co spadnie konkurencyjność cen energii z węgla. Wyniki optymalizacji wskazują, że poza mocami aktualnie w budowie oraz zaplanowaną Elektrownią Ostrołęka, nowe moce węglowe mogą powstać tylko w kogeneracji - prognozuje resort energii.



Resort energii podaje, że w latach 2018-2035 spodziewane jest wycofanie z systemu ok. 16,7 GW mocy zainstalowanej w węglowych jednostkach wytwórczych centralnie dysponowanych (JWCD). Gdyby tak się stało, oznaczałoby to, że na koniec 2035 r. w systemie zostałoby 7,2 GW z 24 GW węglowych JWCD istniejących na początku tego roku.



Przy czym o ile produkcja prądu z węgla kamiennego prognozowana jest na w miarę stabilnym poziomie (spadek z ok. 74,5 TWh w 2020 do ok. 62,9 TWh w 2040), to z prognozy struktury wytwarzania prądu wynika, że po 2030 r. znaczenie elektrowni na węgiel brunatny może zacząć gwałtownie maleć (prognozowany udział produkcji prądu z węgla brunatnego w 2040 r. to tylko ok. 5 proc.).