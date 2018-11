Węgiel, OZE i atom. Znamy założenia polityki energetycznej Polski do 2040 roku

400 mld zł - takie łączne nakłady przeznaczone zostaną na polską energetykę do 2040 roku - wynika z przedstawionego właśnie przez Ministerstwo Energii projektu Polityki energetycznej Polski. Z tego w optymalnym wariancie aż 180 mld zł przypadnie na energetykę jądrową.

Największe nakłady poniesione zostaną na energetykę jądrową, na poziomie 120-180 mld zł do 2043 roku.

W efekcie udział węgla w wytwarzaniu energii w Polsce ma się zmniejszyć z 80 do 35 proc.

Minister energii Krzysztof Tchórzewski podkreśla, że w wyliczeniu dotyczącym łącznych nakładów przyjmuje się, że koszt każdego 1 GW mocy z energetyki jądrowej wyniesie ok. 20 mld zł. To oznacza, że przy zakładanych 6-9 GW z tego źródła w 2043 roku, łączne koszty poniesione na budowę elektrowni jądrowych mogą wynieść 120-180 mld zł, czyli 30-45 proc. całkowitych nakładów niezbędnych na rozbudowę mocy produkcyjnych w Polsce.Z przedstawionego właśnie przez resort energii do konsultacji społecznych projektu (całość na końcu tekstu - red.) wynika, że zainstalowana moc produkcji energii netto wzrośnie z 40 GW w 2018 roku do 72,6 GW w roku 2040. Jak wynika z naszych wyliczeń na podstawie przedstawionej przez resort prognozy, największy udział pod względem zainstalowanych mocy - około 27-28 proc. - będą miały w 2040 roku instalacje fotowoltaiczne (prawie 20 GW), choć nie przełoży się to na proporcjonalny udział tych jednostek w produkcji energii. Następne w kolejności zainstalowanych mocy będą elektrownie wiatrowe (głównie morskie) - ok. 11 GW (15 proc.), bloki gazowo-parowe - ok. 9 GW (12 proc.), elektrownie węglowe - ok. 8 GW (11 proc.) oraz elektrociepłownie (w tym węglowe) - również ok. 8 GW (11 proc.), a także elektrownie jądrowe - 6 GW - choć prognoza resortu zakłada, że do roku 2043 może ich być nawet 6-9 GW (czyli od 8 do 12 proc.).Jeśli chodzi o prognozę produkcji energii elektrycznej, to do 2040 roku ma się ona zwiększyć z ok. 160 tys. GWh do ok. 233 tys. GWh. W ocenie ministra Tchórzewskiego do 2040 roku udział węgla (łącznie kamiennego i brunatnego) w produkcji energii elektrycznej w naszym kraju ma się zmniejszyć z ok. 80 proc. obecnie do ok. 35 proc. Według naszych wyliczeń na podstawie prognozy przedstawionej przez ministerstwo, udział samych elektrowni węglowych może wynieść nawet ok. 25 proc. (ok. 57 tys. GWh). Na kolejnych miejscach pod względem udziału w miksie energetycznym ma się znaleźć energetyka wiatrowa - blisko 25 proc. (ok. 46 tys. GWh) i energetyka jądrowa - ponad 18 proc. (43 tys. GWh), a także elektrociepłownie (w tym węglowe) - prawie 16 proc. (ok. 37 tys. GWh). Produkcja energii ze źródeł fotowoltaicznych ma w 2040 roku stanowić ok. 8,5 proc. (20 tys. GWh).